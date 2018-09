– Dette er langt fra noen krise

nyheter

Fredag kunne Altaposten melde at Olav Thon-gruppen legger utvidelsesplanene i Alta på is. Prosjektet på 225 millioner blir det dermed ingenting av - og byen går glipp av drøyt 14.000 kvadratmeter nye butikklokaler.

Leder i Alta næringsforening Kjetil Kristensen sier til Altaposten at han ikke vet hva som har gått galt og som fører til at utbyggelsen ikke blir noe av.

– Men på generelt grunnlag er en investering på over 200 millioner alltid velkommen. Det hadde vært en kjærkommen investering, men det må samtidig passe inn i planverk, sier Kristensen.

– Hvordan vil dette påvirke utviklinga for handelsbyen Alta?

– Kjente, nasjonale kjeder har helt klart en tiltrekningskraft, og kan få kunder fra omlandet inn til Alta. For eksempel XXL ville trukket masse kunder. Samtidig er det slik at når en dør lukkes, så åpnes en annen. Vi må jobbe for å få de lokale til å gjøre seg så attraktive at folk i enda større grad kommer til Alta for å handle, sier Kristensen, og peker på service og kompetanse som nøkkelord.

– At Amfi ikke blir utvidet er med andre ord ingen krise?

– Neida, det er jo ikke det. Det er langt fra noen krise. Alta går så det suser, sier Kristensen.