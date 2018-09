Kjørte øvelse for å finne de beste

nyheter

Torsdag kveld fikk Altaposten inn tips om «noe» som foregikk ved Alta videregående skole, der det befant seg en rekke politifolk som både var bevæpnet og iført skuddsikre vester.

Det viste seg å være en øvelse, med mål om å finne ut hvem som skal løftes til neste IP-nivå (innsatspersonell, red. anm).

– De som er her er på nivå IP4. For få dem opp på neste nivå, så selekterer vi dem og velger ut de beste. Disse sender vi på et hardt kurs sørpå, klarer de dette kurset er de på nivå IP3, får Altaposten opplyst fra en av instruktørene på stedet.

Instruktøren forteller at IP3-personell må stå i et tøffere treningsregime enn de på lavere nivået også etter at de har oppnådd IP3.

Nivåene på politiets innsatspersonell er for øvrig som følger (kilde):

IP1 - Delta, politiets beredskapstropp

IP2 - tjenestepersoner i livvakttjeneste

IP3 - Tjenestepersoner i utrykningsenhetene (UEH)

IP4 - Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning

IP5 - Tjenestepersoner med tilpasset opplæring