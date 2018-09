I høst kan du se Sølvi i beste sendetid på TV2

nyheter

Av 14 deltagere til årets Farmen-sesong finner man Sølvi Monsen – kjent som både hundekjører og daglig leder ved Gargia fjellstue.

– Jeg søkte «Farmen» også i fjor, men på grunn av familieanliggende måtte jeg trekke meg i siste liten. Jeg hadde lyst til å søke i år også, men jeg rakk ikke fristen. Men så fikk jeg en telefon fra Strix, som lurte på om jeg ville være med i år. Så jeg ble headhuntet kan man si. Alle i Alta vet hvem jeg er, for jeg er ofte ute i lokalavisa og forteller akkurat hva jeg mener om ting, sier hun til VG.

Til TV2 sier Monsen at hun går inn for å vinne.

– Jeg har et sinnssykt konkurranseinstinkt. Gjør jeg noe, så gjør jeg det fullt og helt. Jeg har ligget i hardtrening hjemme i forkant av Farmen. Jeg har banket nagler, kastet øks, trukket tau, holdt melkespann, fått meg personlig trener på et treningssenter. Så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Jeg har også lest litt psykologi.

Familien driver fjellstua

Det er datteren Vanessa Delgado Monsen som styrer butikken mens Sølvi er på Farmen. Hun forteller at det til nå er kun familien og de nærmeste som har fått vite hvorfor Sølvi har reist bort.

– Vi fikk naturligvis vite det ganske tidlig og hun måtte være åpen om det siden hun driver fjellstua. At hun i år har takket ja synes vi er utrolig morsomt og vi er veldig spente på hvordan det går videre. At hun ikke har ringt oss må være et godt tegn, sier hun.

Farmen er nå inne i uke syv av 11 av innspillingen og vil være å se på TV2 fra tirsdag 25. september.

Disse skal delta