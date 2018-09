Her kan storskolen bli bygd

nyheter

I formannskapsmøtet onsdag innstilte flertallet på at kommunestyret skal gå for alternativ fire i utredningen fra konsulentselskapet WSP, en ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. I innstillingen fra formannskapet heter det at skolen skal lokaliseres sammen med ny flerbrukshall på Komsa.

– Vi stiller oss fullt og helt bak en ny sentrumsskole for Komsa og Bossekop, men Ap vil sammen med de øvrige posisjonspartiene komme tilbake til lokaliseringen før kommunestyeret får saken til behandling mandag 17.september, klargjorde Ole Steinar Østlyngen overfor Altaposten under møtet.

Helt uenig

Etter at WSP utredet og foreslo Komsa som det beste alternativet har dette framstått som en klar favoritt til lokaliseringssted. Det er i ferd med å endre seg. Altaposten har vært i kontakt med flere sentrale politikere som avviser at ordførerpartiet vil gå for Komsa-alternativet. De viser alle til at det foreligger et vedtak fra et tidligere medlemsmøte der Bossekop ble pekt ut som lokalisering med klart flertall. Nå skal lokaliseringen behandles i et nytt medlemsmøte onsdag 12. september.

– Ser vi på framtidig boligbygging taler det for Bossekop. Nå-situasjonen viser også at elevkonsentrasjonen er størrre rundt Bossekop enn for Komsa, som av mange oppfattes å ligge i utkanten av det nye opptaksområdet. I tillegg vil en skole på Komsa bety bussing av en stor del av elevene, og dermed går fordelen med uteområdet og økt fysisk aktivitet opp i spinningen, forklarer et Ap-medlem.

Tre mot én

I ordførergruppen er både SV, MDG og KrF uttalte tilhengere av Komsa-alterntivet. SV behandlet dette nylig på medlemsmøte og vedtok Komsa som lokalisering med én stemmes overvekt. Skulle Ap lande på Bossekop vil det likevel være tre mot én, men med Aps tyngde i posisjonsgruppen vil likevel lokaliseringen kunne bli Bossekop. Det at SV er delt, og at kommunestyregruppa har fullmakt til å forhandle fram en lokalisering som høster bred støtte, underbygger at lokaliseringen kan bli avgjort på medlemsmøtet til Ap.

Kan bli joker

Posisjonspartiene fikk i formannskapet støtte av Alex Bjørkmann, Høyres representant. Han tok ingen forbehold med tanke på innstillingen med lokalisering ved Komsa. Høyre har også vært tydelig på at de ønsker sentrumsskolen, og at de ønsker den lagt til Komsa.

Venstre, Frp og Senterpartiet fremmet et motforslag til posisjonspartienes vedtak om å innstille på en ny sentrumsskole. I vedtaket fra Frp, Senterpartiet og Venstre heter det:

1. Det bygges ikke ny sentrumsskole da dette vil medføre økte kapitalkostnader på 20 millioner kroner hvert år, og dermed svekke kommuneøkonomien kraftig.

2. Behovene i Altaskolen er på vedlikehold av de 16 skolebyggene kommunen har, samt at det er plassmangel ved Saga skole.

3. Bossekop og Komsa skole pusses opp.

Ordfører-støtte?

I forhold til den kommende valgkampen inn mot 2019-valget har Venstres Trine Noodt i formannskapet gjort det klart at partiet ikke vil kunne støtte en ordfører fra et parti som går for en skolestruktur med en ny sentrumsskole. Hovedargumentet er at den nye skolen vil kreve så tunge investeringer at den vil gå på bekostning av innholdet i skolen, og kan i tillegg sette skoler i den desentraliserte strukturen i fare.