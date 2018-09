Gjorde stas på jubilantene

nyheter

Ekteparet Edna og Magnus Høydahl som bor på Nerstranda i Øksfjord feirer søndag 70 års bryllupsdag.

Må huskes på

Fungerende ordfører Stein Thomassen stilte opp med hilsen fra Loppa kommune til de to beboerne, som altså har holdt sammen i tykt og tynt i hele 70 år. På bryllupsspråket kalles dette for Jernbryllup. De fleste er kjente med at gullbryllup feires etter 50 år, men så kommer smaragdbryllup etter 55 år, diamantbryllup etter 60 år, kronjuvelbryllup etter 65 år og i dag passerte Edna og Magnus streken til jernbryllup eller 70 år som rette ektefolk. Skulle neste feiring bli om fem år, runder ekteparet det som kalles atombryllup.

En rapport fra det kommunale besøket sier at ekteparet ble svært glade over at noen hadde husket på dem. Dagen i dag var strålende, mens Edna kunne fortelle at den dagen de giftet seg, på søndag som kommer er det 70 år siden, var det dårlig vær og snefokk. Tenk så forskjellig kan det være etter 70 år.

Gjensidig tålmodighet

- Jeg gratulerte dem med dagen og måtte slå fast at det ikke er så ofte man får oppleve en slik dag og kunne hedre noen som har holdt ut med hverandre så lenge som 70 år. Jeg spurte dem hvem som har hatt størst tålmodighet med den andre og da fikk jeg til svar at det er en gjensidig tålmodighet med hverandre som har sørget for at ekteskapet har holdt i 70 år, forteller Stein Thomassen.

Han forteller at de også kunne forklare hvordan de har holdt seg så spreke, selv om de er henholdsvis 92 og 94 år gamle.

- De har selv båret hytta si på ryggen i enkelte bestanddeler opp fra Vassdalen til Rassevaggi og så har de levd et aktivt friluftsliv som har hatt betydning for helsa. Magnus Høydahl jobbet til han ble pensjonist ved det som den gang het arbeidskontoret, mens Edna så vidt meg bekjent var hjemmeværende, forteller ordføreren.

Dette er den offisielle listen hentet fra nettstedet bryllupsdagen.no

1 år Papirbryllup

2 år Bomullsbryllup

3 år Lærbryllup

4 år Blomster/linbryllup

5 år Trebryllup

6 år Sukkerbryllup

7 år Ullbryllup

8 år Bronsebryllup

9 år Keramikkbryllup

10 år Tinnbryllup

11 år Stålbryllup

12 år Silkebryllup

13 år Blondebryllup

14 år Elfenbensbryllup

15 år Krystallbryllup

20 år Porselensbryllup

25 år Sølvbryllup

30 år Perlebryllup

35 år Korallbryllup

40 år Rubinbryllup

45 år Safirbryllup

50 år Gullbryllup

55 år Smaragdbryllup

60 år Diamantbryllup

65 år Kronjuvelbryllup

70 år Jernbryllup

75 år Atombryllup