nyheter

Hvert år tildeler Alta kommune kulturpris, kulturstipend og ildsjelpris og du kan komme med forslag.

- Kulturpris til kandidater som over år har gjort en innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen skal være en honnør og erkjentlighet for det kandidaten har gjort, melder kommunen som ber om at forslag til alle tre prisene begrunnes.

Frist for forslag til kandidater er satt til 20.september.