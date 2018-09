Politiet avslutter søk etter savnet 75-åring

nyheter

Den savnede 75-åringen dro ut på havet mandag i en 21 fots båt for å sette flyndregarn, men ble ikke meldt savnet før onsdag.

Redningsmannskaper gjorde samme dag strandsøk, samt omfattende søk på havet. Både Seaking-helikopter, Bell-helikopter fra Forsvaret, to redningsskøyter fra Redningsselskapet og fly og båt fra Kystverket deltok i søket.

Det russiske kystvaktskipet «Viktor Kingisepp» søkte i tillegg gjennom et område øst for Vardø, der russerne har ansvar for søk- og redning, opplyser HRS.

Torsdag ved 15-tiden besluttet politiet å avslutte søket etter mannen.

Den savnedes mannens pårørende er varslet. Politiet vurderer nå om de vil starte et søk etter antatt omkommet.

(©NTB)