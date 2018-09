Løper for å hjelpe kreftsyke barn

nyheter

Søndag 16. september arrangeres «Løp for meg» på Lathari, i regi av Barnekreftforeningen. Her inviteres alle barn til å delta, for å løpe for kreftsyke barn, forteller Therese Oskarsson og Nina Cecilie Roxrud.

– Dette er et løp der barn løper for barn samtidig i hele Norge - i en aktiv innsamlingsaksjon arrangert av frivillige. Alt vi klarer å samle inn går uavkortet til Barnekreftforeningen, sier de to.

Det blir flere aktiviteter i området, både på sletta, i strandkanten og i skogen. Det åpnes også for volleyballspilling for de større barna.

Selve løpet vil pågå på ei løype som er en kilometer lang. Barn opp til fire løper en runde, fra 5-9 løper to runder og de fra 10 år og opp gjør unna tre kilometer, totalt tre runder.

– Det deles inn i aldersgrupper i startområdet for å gi barna jevnaldrende å løpe imot. Alle som deltar mottar premie. Ta med barna deres, litt mat i sekken, klær etter vær og et par gode sko til å være aktiv i. Har du lyst til å sitte ekstra godt, tar du med deg turstolen, sier Oskarsson og Roxrud.

Det blir selvfølgelig både bålkos og hygge på si.

Deltakeravgiften er på 250, der inntekten går til Barnekreftforeningen.