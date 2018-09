Stjal kongekrabbeteiner for flere tusen kroner

nyheter

Fiskeren la på Facebook ut en melding om tyveriet i håp om at noen har sett eller hørt noe. Til Altaposten sier han at situasjonen er bare til å riste på hodet av.

– Kan ingenting få stå i fred? Jeg har snakket med flere kolleger, som sier at de har opplevd lignende tyverier. Det er tydelig at det er noen som er ganske målrettet ettersom at mye annet utstyr har de latt stå.

I alt er det fem kongekrabbeteiner og fem 200-meters liner som har blitt stjålet fra gårdsplassen en gang de siste 14 dagene mens Sandstrand har vært ute på havet.

– Jeg tviler på at jeg får de tilbake, og ser ingen annen utvei enn å kjøpe nye.

Bare kongekrabbeteinene har ifølge fiskeren en stykkpris på rundt 1.600 kroner.