Nytt ja til storskole, legger ned Gakori barnehage

Med syv mot fire stemmer – der Høyre stemte med posisjonen – vedtok formannskapet i Alta kommune å bygge ny storskole i byen, som erstatning for eksisterende Bossekop og Komsa skole.

Den nye storskolen vil blant annet utstyres med idrettshall.

Lokaliseringen blir enten ved Bossekop eller Komsa – endelig avgjørelse kommer i kommunestyret 17. september.

Formannskapet bestemte seg videre, mot Venstres stemme, for å legge ned Gakori Barnehage. Trine Noodt (V) ville legge ned en annen barnehage, uten å spesifisere dette i formannskapet. Samtidig foreslo hun at adminkstrasjonen bes legge fram forslag for å møte underdekningen av barnehageplasser i Alta øst.

