nyheter

Boligprisene i Nord-Norge steg i snitt med 2,2 prosent i august. Markedet i nord virker godt balansert, mener Eiendom Norge- sjef Christian Vammervold Dreyer.

Nominelt steg boligprisen i Nord-Norge med 2,2 prosent i august mot et landsgjennomsnitt på 0,8 prosent, viser augusttallene som Eiendom Norge la fram onsdag.

– På lik linje med de andre store byene i landet har Bodø og Tromsø hatt en ganske god utvikling gjennom året. Det omsettes mye boliger, men det legges også ut en god del boliger. Både i Tromsø og Bodø har det vært en sterk vekst over mange år, men markedene virker godt balansert, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer til NTB.

Raske salg i Bodø – treigt i Tromsø

Boligprisene steg med 2,1 prosent både i Tromsø, Bodø og Fauske i august. Kvadratmeterprisen i Nord-Norge ligger nå på 32.028 kroner mot et landsgjennomsnitt på 41.256 kroner.

I snitt tok det 51 dager å få solgt en bolig i Nord-Norge i august, noe lenger enn det nasjonale snittet på 47 dager. Bodø og Fauske har imidlertid landets nest raskeste salgstakt med bare 28 dager i snitt – rett etter Oslo og Drammensregionen.

I Tromsø var det en langt seigere prosess å få solgt bolig i august. Der lå snittiden på 50 dager.

Rekord i kjøp og tilbud

Augusttallene nasjonalt viser at det både kjøpt og solgt rekordmange boliger i august.

Totalt ble det lagt ut 12.754 boliger til salgs i august, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Dette er det høyeste antall boliger lagt ut i markedet i august som noensinne er målt, sier Dreyer.

Samtidig ble det solgt 9.453 boliger i august, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, og også en ny augustrekord. Så langt i år er det lagt ut godt over 70.000 boliger til salgs. Et høyere antall må man tilbake til 2007 for å finne.

Det at mange nybyggprosjekter som har blitt satt i gang de siste årene, nå nærmer seg ferdigstillelse, trekkes fram som hovedforklaring.

– Vår hypotese er at mange av dem som kjøpte seg inn i prosjekter under oppføring i 2015, 2016 og 2017, nå legger nå disse boligene ut for salg, sier Dreyer.

Svak august

Nominelt steg prisene med 0,8 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Det er svakere enn normalt for august, fastslår Dreyer.

Bakteppet er det store utbudet av boliger til salgs. Men fordi det også er høy aktivitet og mange salg, har ikke prisene gått ytterligere ned, men står omtrent på stedet hvil.

Eiendom Norge forventer en moderat prisnedgang både nasjonalt og i de store byene de siste månedene av året, og sier tallene viser at prisutviklingen er i ferd med å jevne seg ut rundt om i landet.