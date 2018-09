– Jeg føler meg rett og slett lurt

nyheter

I august 2017 ble en avtale om salg av eneboligen til Solomatina inngått med DNB eiendom i Alta og en videre plan for salget ble da lagt. I planen, utarbeidet av megleren, fikk Solomatina vite at taksering skulle skje 11. august, med påfølgende signering av kontrakt 16. august, styling 20. august og fotografering den 22. august. Publisering av annonsen på nett og i andre kanaler skulle finne sted kort tid etter, og en overdragelse kunne ventes i november allerede, dersom salget gikk rett vei.

For boligen ønsket hun 2,9 millioner kroner.

– Jeg ble forklart hvordan de skal jobbe og hvor lenge det kom til å ta. På en kalender jeg fikk med meg skrev megleren alt dette ned, forklarer hun og peker ut alle datoene med kommentarer ved siden av.

Forsinket

Men slik gikk det altså ikke. For først den 15. november kom, ifølge Solomatina, fotografen til Korsfjorden for å ordne med bilder av huset til annonsen og prospektet. Da hadde hun allerede purret på flere ganger.

– 20. november får jeg beskjed at bildene er sendt til megleren. Men jeg venter og venter og hører ingen ting. Etter en måned tar jeg på nytt kontakt og spør hva som skjer med annonsen min. Megleren bortforklarer seg med at bildene fra fotografen ikke har kommet, men det stemmer jo ikke. Kort tid etterpå, 22. desember, kommer annonsen på finn.no, forteller hun oppgitt.

Får ikke solgt

Solomatina viser til at det tok tre måneder fra første møte med DNB Eiendom til annonsen kom på plass. Tid hun mener megleren kunne ha brukt til å ta imot bud. For når januar kommer får Solomatina en SMS fra megleren:

«Hei! Annonsen har vært ute siden jul og ingen henvendelser. De jeg har snakket med (10-15 stk) sier det er samme pris på denne som enebolig i Alta».

I en ny SMS 30. januar får Solomatina beskjed av megleren at prisen hun ønsket på 2,9 millioner kroner ikke var realistisk og må ned minst 50 prosent. Alternativet hun får er å si opp oppdraget med DNB Eiendom.

– Jeg forklarte dem at jeg fortsatt ønsket å ha 2,9 millioner i annonsen og mener det er rett sum, men kunne diskuterer prisen ved et salg. 50 prosent er uansett altfor mye å gå ned i pris. At så få har sett på boligen er ikke så rart, når den bare har ligget ute en måned, mener Solomatina.

Og med det var det slutt. For i slutten av januar kunne hun ikke lengre finne noen annonse hos DNB og megleren hørte hun ikke mer fra. Før det 21. august dukker opp en faktura i postkassen. Her blir Solomatina opplyst om at oppdraget er trukket tilbake/utgått. Sluttsummen for arbeidet ble 17.301 kroner. En sum Solomatina bare rister på hodet av.

– Jeg ser ikke noe annet alternativ enn å betale fakturaen. Men at jeg skal betale for noe som bare ble stående ute en måned er helt uakseptabelt. Megler har hatt ett år på seg, men så lite har jeg altså fått tilbake. Jeg føler meg rett og slett lurt.

– Må forholde seg til takst

Fagansvarlig hos DNB Eiendom i Alta, Inger Alette Eira, sier det er beklagelig at det tok lengre tid enn planlagt før boligen ble lagt ut for salg, men at dette skyldes i hovedsak forhold som har vært utenfor DNB Eiendoms kontroll.

– Fotobyrået Inviso tok bildene 15. november 2017, og så langt vi kjenner til skyldes denne forsinkelsen problemer på grunn av fergeforbindelsen til eiendommen, samt at selger selv var på ferie og boligen var da utilgjengelig for fotografering. I tillegg tok dokumentinnhentning lengere tid enn ventet, opplyser hun.

At det var lav interesse for eiendommen, og at den dermed ikke ble solgt, mener megleren skyldes utelukkende at den ble priset alt for høyt.

– Da vi inngikk salgsoppdraget med kunden så var vi enige om at vi skulle se hvilken markedspris takstmann satte på eiendommen. Utkast til takst fra november 2017 var på kr 1.200.000 kroner. En markedspris som er langt lavere enn den prisen kunden ønsket å selge boligen for.

– Vi har vært klar overfor kunden at sannsynligheten for å få solgt boligen til den prisen er svært liten. Selger har også blitt advart om at den høye prisen ville kunne føre til lav interesse for objektet og uten salg.

Megler mener at de har vært helt tydelige i sin rådgivning, at prisen på boligen var for høy, og dette budskapet har blitt gjentatt flere ganger i salgsprosessen.

– Det er aldri hyggelig å oppleve at en selger er misfornøyd med det vi leverer, men dessverre er det ikke alltid mulig å innfri en boligselgers forventning – spesielt når forventning er å få omtrent dobbelt av markedspris i forhold til takst.

Altaposten har ikke fått svar fra megleren om de oppfatter det på den måten at kunden ble presset til å senke prisen.

Altaposten har heller ikke fått svar fra megleren om det stemmer at annonsen ble fjernet kort tid etter at den ble publisert.

Kan klage

Fungerende leder ved forbrukerdialog ved Forbrukerrådet, Thomas Iversen, ber Solomatina og andre i hennes situasjon å sette seg nøye inn i hva kontrakten med megler.

Årlig mottar forbrukerrådet 2.000 spørsmål som angår blant annet eiendomsmeglertjenester og forbrukerrådet har derfor lenge vært en pådriver for forbrukers rettigheter når det kommer til slike tjenester. Iversen kan ikke gå inn på den enkelte saken, men forteller at eiendomsmegler i all hovedsak inngår avtale med selger, men skal ivareta interessene til både kjøper og selger.

– Det er lovfestet at man skal ha en kontrakt mellom megler og selger. Her skal det, blant annet, være opplyst hva megleren skal ha dersom det ikke blir noe av salget og varigheten for oppdraget. Dersom man mener at megleren ikke oppfyller sin del av avtalen har man rett til å klage inn saken til Eiendomsmeglingsnemnda – dersom man ikke lykkes med å ta dette direkte med meglerhuset.

Forbrukerrådet kan i slike saker gi råd og veiledning, og har på sine nettsider både mal for slike klager i tillegg til tips og råd ved kjøp og salg av bolig.

– Har man fått et krav man ikke er enig i, og har valgt å klage saken inn for Eiendomsmeglingsnemnda, går heller ikke betalingen inn til inkasso før man har kommet til enighet, sier Iversen.