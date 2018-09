Måtte rykke ut for å hjelpe sau

nyheter

Mandag fikk brannvesenet en litt annerledes arbeidsoppgave da en lokal bonde ba om hjelp, skriver brannvesenet på sin egen Facebook-side.

– I dag ble vi bedt om og hjelpe en sauebonde i Alta. En av hans sauer hadde rotet seg inn i en stikkrenne, Den hadde gått ca 8 meter inn og kom seg ikke ut. Etter noen mislykkede forsøk på og få ut sauen måtte vi sende en mann inn for og hente den. Heldigvis for sauen gikk det fint, den springer nå rundt å koser seg på et jorde sammen med resten av gjengen.