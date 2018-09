Flere varmerekorder i Troms og Finnmark

nyheter

Meteorologisk institutt har laget en rapport over temperaturene i august måned 2018. Rapporten forteller at månedstemperaturene for hele landet ble 0,6 grader over normalen.

Relativt varmest var det i Finnmark hvor flere stasjoner lå 1,5-2 grader over normalen.

– Høyeste maksimumstemperatur var 32,8 grader, og ble registrert på Banak i Porsanger 1. august. Dette er ny fylkesrekord for Finnmark, opplyser Meteorologisk institutt som skriver at Skibotn samme dato satte ny fylkesrekord for Troms med 32,4 grader.