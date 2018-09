– Sykehusforkjemperen stiller ikke på SV-lista

nyheter

Det var på mandagens medlemsmøte at SV-eren gjorde det klart at han ikke blir stemmesanker og listekandidat for Alta SV ved neste høsts lokalvalg.

– Noen er sikkert lei seg, andre glade. Hjemme er det imidlertid fem barn og ei kone som jubler over at vi får mer tid sammen.

– Er det et politikerløfte at du nå skal bruke tid og prioritere familien?

– Det er en intensjon, ikke et løfte. Jeg har ingen planer om å kutte verken SV eller politikken. Det blir neppe mulig å sitte rolig uten å delta i samfunnsdebatten. Det er vanskelig å holde munnen lukket i helsedebatten, og når jeg ser at hus- og tomtepriser stiger til et nivå hvor unge altaværinger blir holdt utenfor boligmarkedet blir jeg engasjert. Så jeg kommer nok ikke til å bli helt borte fra avisoppslagene de neste årene.

Internt oppgjør i SV Tommy Berg trakk seg som leder i Alta SV.

Starter sykehusdebatten

Til tross for at Berg er relativt ung (38) har han siden 2003 lagt bak seg fire perioder i kommunestyret og utvalg i Alta. Etter at Ap snudde og ikke ville snakke om sykehus i Alta, fikk SV-eren fart i sykehusdebatten etter et innlegg der han oppfordret både lokalpolitikere og befolkningen til å reise en kamp for sykehus. I innlegget oppfordret Tomme Berg velgerne i Alta til å stemme på parti som sa at de ville realisere sykehus i Alta.

– Eneste måte å få sykehustjenester til Alta er å stemme på parti som klart sier fra at Alta må få sykehus, proklamerte han fra talerstolen.

Samtidig gikk han ut i media og la ikke skjul på at SV i Finnmark ikke var et alternativ for velgerne i Alta som hadde sykehus som viktig sak. Uten at han oppfordret velgerne til å stemme Frp, ble han av partifeller i fylket tolket slik.

– Jeg har aldri oppfordret velgerne å stemme Frp, men det er ingen tvil om at mange velgere i Alta har valgt å stemme Frp i et håp om å få sykehus. Alta SV har imidlertid hele veien vært klar på vårt syn. Ledelsen lokalt boikottet stortingsvalget i 2013 fordi SV ikke kunne støtte kravet om utredning av sykehusstrukturen, og vi har vært klinkende klar i alle valgkampene hvor vi står.

Regionpolitiker

Han er i mot sammenslåing av Troms og Finnmark til en ny region, men frykter at Finnmark ikke vil bli hørt. Uansett er han klar for nye oppgaver som regionpolitiker om partiet vil gi han tillit.

– Med ny jobb i kommuneadministrasjonen kan jeg fort havne i dobbeltroller. Det ønsker jeg ikke. Av praktiske årsaker blir jeg sittende som gruppeleder for SV fram til neste høsts valg, men trapper ned alle andre oppgaver som folkevalgt i Alta. Fra neste høst vil jeg kun være politiker på regionnivå, forutsatt at jeg partiet og velgerne gir meg tillit, forklarer Berg.

– Tap for SV

Ordfører Monica Nielsen (Ap) har ikke vært kjent med at Berg snart trer ut av lokalpolitikken.

– Han er en politiker som har gitt de unge i Alta en stemme inn i politikken, og selv om han har vært med lenge har han fortsatt en slik rolle. Tommy har vært klar tydelig, noe både velgere og politikere fra ulike sider i politikken har satt pris på. Med sitt engasjement for helse, skole, og ikke minst kultur, er det fint at han fortsetter i politikken selv om han går ut lokalt.

– Hva betyr det for SV og samarbeidet med Ap?

– Det vil være et tap for SV å ikke ha Tommy på lista ved neste lokalvalg. Samtidig er det sånn at alle parti har behov for fornyelse, og SV har fortsatt mange dyktige politikere.