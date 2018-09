Skal ha slått mann i hodet med øks – siktes for drapsforsøk

nyheter

Mannen som i forrige uke slo en annen mann med øks siktes for drapsforsøk subsidiært grov kroppsskade, opplyser politiet i en pressemelding.

Siktelsen ble tatt ut fredag.

Offeret skal ha blitt slått i hodet med øks, skriver politiet.

– Som følge av volden ble fornærmede alvorlig skadet, og fløyet direkte til Universitetssykehuset i Tromsø med Sea King. Siste oppdatering fra sykehuset er at tilstanden hans er stabil, opplyser politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen i Finnmark politidistrikt.

Det ble begjært varetektsfengsling av siktede, og fengslingsmøte foregikk lørdag kl. 14.00 i Øst – Finnmark tingrett.

– Tingretten mente at vilkårene for å varetektsfengsle siktede for grov kroppsskade var tilstede, og han er varetektsfengslet i 4 uker. Siktede samtykket til fengslingen.

Siktede erkjenner ifølge politiet de faktiske forholdene, men sier at han handlet i nødverge. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Saken er fortsatt på et tidlig stadium og en god del etterforskning gjenstår. Politiet kan derfor ikke gå ut med detaljer i saken, skriver politiet i pressemeldingen.