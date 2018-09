nyheter

Mandag åpnet Finnmarkskollektivets avdeling ved Spikergjerdet i Alta et daghjemstilbud for hundene i byen. Da Altaposten var innom på formiddagen var to hunder på plass i hundedagisen.

Tilbudet er todelt, forteller Alf Einar Johansen, som er avdelingsleder ved Spikergjerdet.

– Hvis du skal reise bort en dag og plutselig står uten noen som kan passe hunden din så er vi her. Eller dersom hunden din trenger sosialiering. Mange hunder må være alene hjemme hele dagen og har et åpenbart behov for å være sammen med noen.

Johansen påpeker at hunder er flokkdyr og derfor har det best sammen med venner. Og når de i tillegg får være sammen med ulike hunder så er god trening for dem.

Akkurat som i barnehagen

– Innholdet i tilbudet er at de får menneskelig kontakt og med andre hunder. Så får de seg også en luftetur og litt mat.

– Når arbeidsdagen er over må hunden hentes, akkurat som i en ordentlig barnehage?

– Ja, da skal hunden hentes. Akkurat som i en barnehage, ler Johansen. De leveres på morgenen og hentes på ettermiddagen.

Alle hundene som skal være i daghjemmet må ha en vaksinasjonsattest for å unngå blant annet sykdommer som kennelhoste, forteller Johansen, som videre oppfordrer eierne til å la hunden ha med seg kjente ting fra hjemmet.

– Ta med koseteppet eller en liten bamse som hunden kjenner. De to hundene som er her i dag har med seg hver sin bamse, som ligger inne i hundehuset. Det blir nesten som en trygghetsklut, det kan være godt å ha.

Dobbel effekt

I første omgang starter de med to hunder i slengen. Så skal de se hvordan etterspørselen er.

– Blir det økt etterspørsel så vil vi gjøre noe i forhold til det. Da tilpasser vi og gjør det litt større. Dette er et tilbud vi ønsker å tilby altaværingene, men det har også en dobbel effekt; vi liker hunder og gå turer med dem.