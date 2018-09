Tiltalt for å ha slått butikkmedarbeider i ansiktet

nyheter

Det var i desember 2017 at mannen handlet på en av byens butikker og ifølge tiltalen skal mannen ha slått til en kassabetjent i ansiktet med knyttet hånd.

I samme sak står mannen også tiltalt for å ha unnlatt og forebygge eller avverge at hunden rettsstridig jaget, angrep eller skadet et dyr. Hans hund skal ha angrepet en annen hund, ved to anledninger i 2017, skriver politiadvokat2 Ernst Pettersen i tiltalebeslutningen.

Mannen må derfor møte i Alta tingrett 7. september. Det er satt av en dag til saken.