Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om en mann som gikk delvis avkledd rundt på Elvebakken og "viftet og blottet sitt kjønn". Mannen var til sjenanse for folk og hadde og tatt seg inn i et hus, hvor han var uønsket. Politiet meldte kort tid etterpå at mannen som var mistenkt for handlingen var pågrepet. Det var snakk om en ruiset person i 40-årene. Mannen ble satt i arrest, iføløge politiet.