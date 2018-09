Det spøker for Stjernekamp og Farmen

nyheter

Flere populære TV-programmer står i fare dersom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen ikke blir enige. Partene forhandler nå på overtid.

Det bekrefter daglig leder i Filmforbundet, Even Stormyhr, til NTB klokken 0.07. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt.

– Etter hva jeg har forstått så kommer de nok til å holde på en stund til, sier Stormyhr. Han sitter ikke selv i forhandlingene hos Riksmekleren.

TV-underholdningen kan gå i svart

Filmforbundet varslet tidligere i uka om en mulig streik for flere hundre TV-medarbeidere. Dersom de ikke blir enige, vil flere av høstens store fjernsynsproduksjoner bli rammet, som «Stjernekamp», «Skal vi danse», «Farmen» og «Heimebane». Det samme gjelder flere andre norske dramaserier og underholdningsprogrammer.

– Vi er rimelig godt forberedt, men håper i det lengste at man kommer til enighet, sier eksternsjef Petter Wallace i NRK til Kampanje.

Lørdag er det klart for episode to av «Stjernekamp» som produseres av Monster på oppdrag for NRK. Monster er et av landets største TV-produksjonsselskap og sysselsetter mange av fjernsyns- og filmmedarbeiderne som kan bli tatt ut i streik.

– Utfordringen er at vi på det nåværende tidspunkt naturlig nok ikke har full oversikt over hvor mye av vårt innhold som blir rammet. Den store taperen hvis man ikke oppnår enighet, er ikke partene, men publikum, mener Wallace.

530 medlemmer i streik

Verken Norsk Filmforbund eller Virke Produsentforeningen ønsker å kommentere saken så lenge meklingen pågår.

Hvis partene ikke kommer til enighet, vil forbundet ta ut 530 medlemmer i streik.

– Vårt mål er ikke streik, men hvis motparten ikke tar innover seg alvoret i situasjonen, vil vi vurdere streik. Men vi håper vi skal klare å unngå det, sa daglig leder i Filmforbundet Even Stormyhr til Kampanje tidligere denne uken.

Partene brøt forhandlingene rett før sommeren.

