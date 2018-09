nyheter

Sea King måtte fredag kveld rykke ut til Sarves-området etter at do damer hadde gått seg vill etter en fisketur. Damene hadde ikke funnet veien tilbake til bilen, og ble hentet ned av redningshelikopteret. Det melder politiet på twitter. Begge er i god behold og det skal ifølge politiet ikke være behov for videre oppfølging.