– Ble kjent med folk i hele vestfylket

Elisabeth Flåtten var en aktiv og kjær korrspondent i Alta og Vest-Finnmark fra 1967 til 1984. Når man treffer den spill levende kvinnen med markerte ansiktstrekk under gråsprengte krøller, er det vanskelig å tro at hun nylig rundet 90 år.

Et par dager før fødselsdagen fløy hun fra Sandefjord til sitt fødested Alta for å feire dagen sammen med sin datter Hanne, «ho på Sliperiet» på Alta Skifer, som rundet 60 år bare dager tidligere. Dobbeltjubileet ble feiret med et syttitalls familiemedlemmer og venner fordelt over tre generasjoner på Viking Silju – nylig omdøpt til Alten Lodge etter eierskifte i sommer.

Barndom og kongelig besøk

Elisabeth ble født 3. august 1928 på Tangen Gård. Hennes far Paul Tangen var banksjef og en av gründerne i Alta Sparebank, i tillegg til å være kommunens ordfører.

– I tillegg var han en naturens mann og lidenskapelig multebærplukker, som fikk med seg alle seks barna ut på myrene. I dag er det bare jeg og Ola, som bor i Kongsvinger, igjen av ungeflokken, forteller Elisabeth.

22. mars 1934 er en dag hun husker som om det skulle vært i går.

– Det var dagen da kronprins Olav og kronprinsesse Märtha kom inn Altafjorden med kongeskipet Norge og ankom Nielsenkaia i Bossekop havn med småbåt. Der tok min pappa imot dem og viste dem rundt, før han kjørte dem til Gargia fjellstue hvor de overnattet på vei til Kautokeino, erindrer Elisabeth.

Men først var det lunsj på Tangen Gård, der en forventningsfull ungeskokk hadde ventet i flere timer.

Tante Kate hade laget maten og pyntet huset.

– Det pussige sammentreffet var at min mor, som hadde gått gravid, hadde født en sønn samme morgen! Da kronprinsesse Märta tok hånden min i sin, sa hun:

– Jeg hører at du har fått en lillebror i dag, det var vel koselig.

– Mja…, sa jeg - som var seks år den gangen – jeg hadde egentlig ønsket meg en babypike som kunne bli min lillesøster.

– Jeg er sikker på at den neste kommer til å bli en pike, svarte kronprinsesse Märtha trøstende – og det ble det.

Evakuering og giftermål

En måned, som har brent seg inn i erindringen, er oktober 1944.

– Da ble vi i Finnmark sammen med innbyggerne i Nord Troms, bortsett fra de som gjemte seg i fjellene, kastet ut av hjemmene våre med det vi kunne bære, sier Flåtten.

Kong Olav betegnet tvangsevakueringen som landets største tragedie siden svartedauden.

– Vi kom til Sandefjord, der pappa hadde en onkel og tante, som ordnet hus for oss på en gård litt utenfor byen, husker hun.

Den 8.mai 1945 steg jubelen over landet. Samtidig var det en sorgens dag for familien, for samme morgen hadde vi fått beskjed om at Tangen var brent ned til grunnen. Faren og alle andre som kunne, dro straks nordover og begynte på gjenreisningen, mens de bodde i telt og skur.

– Da var jeg blitt 16 år og gikk på handelsskolen, sier hun.

Møtet med Christ

Tvers over veien bodde en ung gutt som het Christ Flåtten; han var ett år eldre og hadde vært på rømmen i Sverige.

– Vi fikk raskt et godt øye til hverandre. På høsten dro han på hvalfangst, men da han gikk på land igjen ble vi kjærester, og i 1948 giftet vi oss. I seks år ble vi boende i Sandefjord, der vi fikk våre første to barn, Kirsti og Per Olav.

I mellomtiden var Christ blitt maskinist på en tanker som gikk med olje verden rundt: Suez, India, Sør-Amerika. Etter å ha tenkt seg grundig om, tok Elisabeth en stor beslutning. Hun overlot barna i besteforeldrenes varetekt på Tangen og tok ett års hyre som messepike i underoffisersmessen på samme båt som Christ.

– Julaften feiret vi på Amazonasfloden ombord på julepyntet båt, og det var ikke fritt for at jeg kjente en klump i halsen da vi snakket med dem hjemme i telefonen, sier Flåtten.

Tilbake i Europa, mønstret ekteparet av i Amsterdam, hvor de kjøpte en bil og kjørte til Alta.

De bygget hus på Midtbakken og i Bossekop, hvor døtrene Hanne og Marita ble født – og der ble familien boende i nærmere 45 år.

Liv og yrkesliv i Finnmark

Christ bygget opp et verksted hvor han kjøpte, solgte og reparerte motorsykler, sykler, biler, komfyrer og scootere. Samtidig skrev han for Finnmarksposten i Honningsvåg, og ble ansatt som annonsesjef for en periode på 13 år.

Elisabeth, som hadde vært flink til å ordlegge seg og skrive allerede på skolen, begynte å sende reportasjer til Finnmarksposten og nyheter til NRK i Vadsø. Etter noen år, da NRK opprettet kontorer i Kirkenes, Hammerfest og Alta, ble Elisabeth sjef og eneste medarbeider på Alta-kontoret.

– Jeg måtte gjøre alt selv; lage programmer, redigere, være min egen tekniker. Utstyret var et helt annet den gangen. Blant annet måtte båndopptageren trekkes opp som en gammel sveivegrammofon. Det kunne by på problemer når jeg måtte holde mikrofonen samtidig. Noen ganger hadde jeg med en til å sveive for meg, men det hendte de lot seg distrahere og intervjuet sto i fare, forteller Elisabeth.

I årenes løp ble det mange spennende turer.

– En vinterdag jeg var på vei fra Alta til Skaidi, var det et forrykende uvær over Sennalandet. Plutselig kjørte jeg inn i en snøfonn. Opel kadetten fløy gjennom lufta og havnet på taket hundre meter utenfor veien. Heldigvis hadde jeg ikke sikkerhetsbelte denne gangen. Dermed fikk jeg kravlet meg ut med båndopptakeren og frem til en av telefonkassene som var tilkoblet ledningen Televerket hadde strukket over vidda. Mens jeg banet meg vei gjennom snødrevet, stanset en bil.

– Står du her? sa mannen.

– Ja, og bilen ligger der”, svarte jeg og pekte.

Alt i alt var det var en fantastisk tid, mener veteranen.

– Jeg kjente hele vestfylket, traff mange festlige og fantastiske mennesker. Mange skjebner, både på vidda og ute på øyene. Flere av dem har jeg kontakt med fremdeles, sier hun.

– Christ og jeg fikk mange samiske venner, i tillegg til de norske, tilføyer hun.

Hun er åpen for at det finnes krefter vi ikke kjenner, som det å stoppe blod.

– Broren min Paul kuttet av seg tommelen en vinter han hugget ved. Det var ingen lege i Alta den gangen, så mamma som betjente telefonsentralen, ringte til Wirkola, en gammel mann som var kjent for å ha helbredende evner. Han hadde vært skipper på Nordishavet og bodde på Elvebakken, forteller hun.

– Hva heter gutten? Hvor gammel er han? spurte Wirkola.

– Da mamma hadde svart på det, mumlet Wirkola noe og blodstrømmen stoppet momentant på broren min som lå pakket ned på sleden. Han hadde neppe kommet levende frem til Alta, hadde det ikke vært for Wirkola, sier hun.

Elisabeth trekker frem et eksempel til fra eget liv.

– Christ var plaget med sterke ryggsmerter i mange år og ofte var det så ille at han gikk tvekroket. Men noen healing trodde han ikke på.

– Gå til Wirkola, sa jeg. Bare gå, enten du tror på ham eller ikke!

Christ dro motstrebende avgårde.

– Å ja, du har vondt i ryggen, ropte Wirkola straks Christ var kommet over terskelen i yttergangen. Inne i stua tok Wirkola frem en tollekniv og strøk den over ryggen hans.

– Da Christ gikk ut og ned trappa, var han rak som en grenader og hoppet og sprang og viftet med armene av glede, så banksjefen som satt i vinduet på Sparebanken lurte på om mannen var blitt gal!

Wirkola ville ikke ha betaling, men gjerne en eske tobakk, og det fikk han.

– Flere rundt om i fylket hadde lignende evner. Mikkel Gaup i Eiby er ett eksempel, og datteren Ellen Marit, som døde altfor tidlig, arvet dem.

Yrkesslutt og nytt hjem

Situasjonen som oppsto rundt utbyggingen av Altaelva og Stilla-aksjonen mener hun var grusom.

– Den splittet både bygdene og familiene. Jeg kan fremdeles se for meg båten med 600 politifolk – og mennene som kom over fjellet med hunder da det begynte å lysne av dag. Blant dem som satt lenket fast i Stilla og ble båret bort, var en ung koftekledd pike som ropte: – Vær forsiktig! Jeg har samebarn i magen.

Elisabeth stortrivdes i jobben sin, men etter 20 år i tjenesten førte en alvorlig forfrysning til en uønsket slutt på yrkeslivet.

– Mens jeg sto i den bitende kulda og ventet på at det første hundespannet i Finnmarksløpet skulle komme inn, forfrøs jeg tærne på den ene foten.

Det ble operasjon og hyppige sykmeldinger, og i 1986 måtte Elisabeth la seg uføretrygde. Samtidig fikk Christ angina og tålte ikke lenger minusgradene i Alta.

– Så for snart 30 år siden flyttet vi til Sandefjord. I dag har jeg seks barnebarn og fire oldebarn. Jeg er glad for at et par av dem bor i nærheten av Ranviksenteret bo -og servicesenter, der jeg eier en hyggelig leilighet med ditto naboer.

– Da kan jeg vel skrive at du har det bra? sier jeg.

– Du kan skrive at bortsett fra nedsatt syn, krystallsyken som gjør meg svimmel og en utskiftet hofte, er jubilanten i superform, avslutter Elisabeth, som får det travelt med å komme av gårde til en av de mange middagene hun er invitert på mens hun er i Alta.