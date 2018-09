– Alle kan delta enten man er nybegynner eller supermosjonist

nyheter

Bedriftsidretten etablerer seg i Finnmark med gratis mosjonsløp i Alta første helgen i oktober.

– Målet er å få i gang et allsidig aktivitetstilbud for alle som vil komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet. Første lørdagen i oktober arranger Bedriftsidretten Troms og Finnmark Altajoggen 2018, med start fra Finnmarkshallen i Alta. Alle over 15 år kan delta enten man er nybegynner eller supermosjonist, sier Jan Arild Hansen, aktivitetskonsulent i Bedriftsidretten Troms og Finnmark, i en pressemelding.

Kan vinne sykkel

Han opplyser at i tillegg til å komme i bedre form og gi humøret et løft er det en ekstra gulrot lagt ut for de som deltar.

– Blant de som fullfører Altajoggen kan en heldig deltaker dra hjem med en el-sykkel til 25 000 kr. Det er også mulig å vinne løpesko som arrangøren trekker blant deltakerne, sier han om løpet hvor man kan velge å gå, jogge eller løpe raskt på tid.

– Målsetningen er å få flest mulig ut i fysisk aktivitet og gjøre noe gøy i lag med venner eller kolleger. Det har jo også vært artig om bedrifter utfordrer hverandre til deltakelse, og gjerne lage litt liv og røre under løpet, sier Hansen.

Løpskarusell

Altajoggen 2018 er et av arrangementene i forbindelse med oppstarten for Bedriftsidretten i Finnmark.

– Målet er å tilrettelegge for et allsidig tilbud med fysisk aktivitet for voksne som vil gjøre noe sosialt i lag. En større trim/løpskarusell for den vanlige mosjonisten vil starte opp i løpet av neste sommer, og planene om turneringer både i bedriftsfotball og volleyball med oppstart denne høsten er allerede i gang, sier aktivitetskonsulenten.