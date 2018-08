nyheter

– Kom igjen! Du har ingenting å tape, sier damene.

Therese Oskarsson og Nina Cecilie Roxrud løfter armene utfordrende og vinker innbydende mot Altas befolkning. Lørdag 1. september skjer det. De åpner for #ut av_sofaen-mila med start fra Saga skole. Løypa er ti kilometer i lett terreng.

– Den er godt merket og vel forberedt. Bli med! oppfordrer de.

Det hele starta med et arrangement på Facebook der de så etter personer i samme kategori som dem selv.

– Vi var blitt så late, så søkkandes late. Dørstokkmila var blitt så uendelig lang, sukker de.

Dernest kom det til at de begynte å se opp til andre utrente personer som klarte det de sjøl ikke klarte. Nemlig å komme seg opp av sofaen og ut i aktivitet. Det tyngste steget for dem var å komme i gang.

– Så lurte vi på om det var flere med oss. Så vi spurte: «Finnes du, som også sliter med motivasjon, men som så gjerne vil ut av sofaen og få til å trene?»

De la ut et forslag og tilbud om at flere gikk sammen med dem, slik at de kunne motivere hverandre. Dermed begynte de å trene frem mot et løp, og så konkurrere 1. september. Det er nå.

– I Oslo springer de KK-mila og 10 for Grete gjennom Oslo Maraton. Vi må da kunne gjøre det samme her hjemme i Alta. Vi satt opp en dato og en løype i terrenget. Det som gjenstår nu er å møtes ved startstreken for å springe, så godt vi kan, med de forutsetningene vi har. Så motiverer vi hverandre til å yte, sier de.

Målet e å være en motivasjonsgruppe for aktiviteten, fordi de vil vinne over dørstokken, sofaen og latskapen. Premier og drikke har de fått sponset.

– Ta med deg en du vet ligger på sofaen, som har en løper inni seg. Bli med på laget. Vi heier på deg! sier de nå-så-spreke-damene.

En fast trening

Hvis Altafolket liker å løpe skal de forsøke å lage en fast trening i uka, og to løp i året, ett på høsten og et skirenn om vinteren.

Om 14 dager arrangerer Therese og Nina et nytt løp for barn og ungdom. Inntektene går til kreftsyke barn. Det blir en aktiv innsamlingsaksjon der barn løper for barn. Arrangementet er nasjonalt og kjøres parallelt i hele Norge på samme dag.