– Ferga er i orden og satt i drift

Det var under seiling i vestre Loppa tidligere denne uka at gassferga Bergsfjord fikk strømkutt som gjorde at de måtte kaste anker ute i Nuvsvåg-området. Etter litt fem og tilbake ble ferga ført til Øksfjord, der den nå er friskmeldt og har gått inn i rute igjen.

– Vi holder akkurat på å publisere dette i trafikkmeldingene. Ferga er ok og går nå i vanlig rute, noe vi legger ut på nett i dette øyeblikk, sier Boreal Sjø sin ansvarlige for dette sambandet Frode Arild.

Stortingsrepresentant Geir Iversen, Sp, fra Hasvik tok i går til orde for at rederiet burde skifte ut gassfergene med annet materiell, fordi han mente driften av de nye fergene ikke holdt mål. Dette uttalte han til NRK Finnmark i går.

Nå er feilen rettet og Boreal seiler videre med ferga Bergsfjord, som er gassdrevet og skal være mer miljøvennlig enn de gamle fergene på sambandet Øksfjord-Hasvik og Øksfjord til vestre Loppa.