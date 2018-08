Ryddet opp i momsregler som rammet samisk kultur

nyheter

Statssekretær Anne Karin Olli er krystallklar etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok affære. Både Nordkalottrådet og parlamentarisk leder i NSR reagerte sterkt på tolkninger av momsregler fra skatteetaten.

– Vi tok kontakt med finansdepartementet og det var stor enighet om at det var behov for en klargjøring av reglene på området, er gladmeldingen fra Olli til både sametingspolitikere og ikke minst de som driver med duodji på tvers av grensene.

Parlamentarisk Runar Myrnes Balto (NSR) fryktet at nye momsregler vil ramme samisk kultur. Han slo alarm etter at skatteetatens fortolkning var at det ikke lengre skulle være mulig å få refundert moms på varer man har forsøkt å selge i Norge, men ikke fått solgt. Det kunne føre til at duodji-selgere vil betakke seg for å besøke markeder og festivaler i Norge.

Anne Karin Olli beroliger nå med at denne innstrammingen ikke blir satt ut i live.

– Det er naturligvis urimelig. Momsreglene er oppdatert, slik at moms blir refundert på usolgte varer og tjenester, sier Olli.

– Regjeringen er veldig opptatt av at samiske kulturnæringer skal fungere på tvers av grensene og at også reiselivet skal ha gode vilkår, sier Olli til Altaposten.