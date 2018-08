Politiet vil også jakte

nyheter

I Kautokeino er det 45 jaktvald og blant de mange jegerne som skal ut, vil også Reinpolitiet og Statens naturoppsyn være i terrenget.

– Vi sjekker at kjøring skjer på en lovlig måte og i henhold til dispensasjonen, at våpenet er nedpakket og i henhold til våpenforskriften. Vi sjekker også at du har alle dokumenter i orden, skriver Finnmark politidistrikt på Facebook.

Politiet påpeker at det er viktig å ha med seg:

Kvittering for betalt jegeravgift

våpenkort

bevis for bestått skyteprøve og kontrollkort

– For mange er dette årets høydepunkt. Mange jaktfelt ligger langt fra vei, og det vil bli en god del kjøring med ATV og andre terrenggående kjøretøy i forbindelse med jakta, så a en god og trygg jakt. Vi sees, hilser politiet.