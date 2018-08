Beltebruken i buss går ned – varsler nye kontroller

nyheter

– Setebeltet er livredder nummer én, i buss som i bil. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen.

Fra mandag 3. september vil det være kontroll av beltebruk i busser over hele landet. Har du ikke belte på deg, kan du vente deg et gebyr. Gebyret er på 1.500 kroner, opplyser Statens vegvesenpå sine nettsider.

Ifølge Vegvesenets egen spørreundersøkelse vet ni av ti at det er påbudt med belte på buss. Til tross for det, viser undersøkelsen også at beltebruken har gått ned fra 81 prosent i 2017 til 74 prosent i 2018. De som er dårligst til å bruke belte, er unge i alderen 15 til 29 år.

