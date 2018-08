Ut på befaring for å sjekke leia

nyheter

Altaposten måtte finne seg i å bli igjen på kaia da driftssjef Olav Henning Trondal og ordfører Stein Thomassen i Loppa dro på befaring i Vestre Loppa.

– Vi er på befaring i forbindelse med saksbehandling som ikke er offentlig, svarte driftssjef Olav Henning Trondal på spørsmål fra Altaposten om mål for turen til Vestre Loppa – og åpnet dermed ikke for å ta avisa med på befaringsrunden i Sør Tverrfjord og på Sandland.

Ser på installasjoner

Han fortalte likevel at de aktivt er ute for å avdekke installasjoner eller annet som reduserer sikkerhet og fremkommelighet for båttrafikk.

– Vi gjør dette i henhold til Havne- og farvannsloven, forklarer Trondal.

Mange ting kan nemlig skape fare i forbindelse med ferdsel i havneområder og ellers i nære farvann. Trondal forklarer at uten tilsyn og vedlikehold kan enkelte installasjoner bli skadet og havne i vannet. Det samme gjelder gamle kaier som forfaller og nærmest går i oppløsning. Også løsøre som flyter fritt omkring kan utløse farlige hendelser for de som ferdes på sjøen.

Får frist

– Tenk deg gamle kaipåler som brekker og flyter rundt. Pålelengder på 8-10 meter være farlige, sier Trondal. Han forklarer at disse ikke flyter horisontalt i vannet, med flyter nærmest vertikalt.

Driftssjefen kan gi rimelig frist til fjerning av elementer med potensiell fare. I tillegg kan havnesjefen ordne fjerning på eierens regning dersom pålegg ikke blir gjennomført.

Innledningen for Havne- og farvannsloven presiserer at loven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel, samt effektiv og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak, og gi forskrifter for å oppnå lovens formål.