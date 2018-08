Skanska billigst

nyheter

Skanska Norge AS ligger godt an i kampen om å få oppdraget på tunnelen på E69. Tilbudet er på på over 622 milloner kroner, uten moms. De fire andre tilbyderne ligger mellom 644.857.704 og 671.592.220 kroner.

– Tilbudene ligger veldig tett. Det kan bety at vi har laget et godt konkurransegrunnlag og at entreprenørene vurderer usikkerheten i prosjektet ganske likt, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå vil Statens vegvesen vurdere tilbudene nærmere.

– Målet er å kunne inngå kontrakt slik at anleggsarbeidet kan starte i løpet av høsten, sier Dahle.

Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny vei nord for tunnelen.