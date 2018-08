Moser kan ha funnet tidssansen

nyheter

Moser-miljøet i Trondheim mener de kan forklare hvorfor tiden av og til føles som den står stille og andre ganger virker som den går veldig fort.

Forskerne ved Kavliinstituttet har oppdaget et nettverk av hjerneceller som uttrykker tidssansen gjennom opplevelser og minner. Funnet belyser hvordan hjernen setter sammen tid og sted og lager minner, skriver Adresseavisen.

Forskerne knytter oppdagelsen til arbeidet med å forstå hvorfor Alzheimer-pasienter tidlig får problemer med tid, sted og minner.

– Først av alt har vi funnet et hjerneområde som ser ut til å være veldig viktig for hvordan vi opplever tid. Dette er ikke snakk om vanlig kronologisk tid slik vi måler på klokkene, men heller et system for å holde orden på rekkefølgen av hendelser og strukturere dem i tid, sier professor Edvard Moser.

Forskningsrapporten som er publisert i Nature viser at Moser og hans forskerteam har funnet noe som kan beskrives som tidssansen. Hva vi fyller tiden vår med, endrer vår subjektive opplevelse av tid.

– Subjektiv tid, eller opplevd tid, er evnen til å si hva som skjedde fra start til slutt. Nervecellene registrerer tid som har gått i form av rekkefølgen til ulike hendelser, sier Moser til NRK.

NTNU-forskerne May-Britt Moser og Edvard Moser fikk i 2014 Nobelprisen for oppdagelsen av gittercellene, en innbygd automatisk kartlegging av omgivelsene som hjernen alltid gjør. Gittercellene er grunnleggende for hvordan stedsansen fungerer.

