nyheter

Mannen fra Vest-Finnmark skal ifølge en tiltale fra politimesteren i Finnmark ha oppbevart cirka 20 gram tørket fleinsopp i Alta. Mannen er også tiltalt for å ha brukt hasj.

Begge hendelsene skal ha funnet sted 19. oktober i fjor.

For dette har mannen fått en bot på 11.500 kroner, men da han ikke har godtatt dette skal saken opp for Alta tingrett. Når saken kommer opp for retten i august vil det t bli lagt ned påstand om bot på 13.800 kroner.