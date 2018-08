Glemte å selge Kolonien

nyheter

I dag skal styret i Helse Nord rydde opp og sørge for at også Talvikbukta 110, best kjent som Kolonien, også skal havne på Alta kommunes hender.

I innstillingen til møtet fastslår administrerende direktør Lars Vorland at også denne eiendommen skulle være en del av salget til Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF. Opprinnelig ble salget velsignet av styrene til 2015 og 2016, men Gnr11 Bnr 87 ble altså uteglemt.

Alta kommune har forlengst underskrevet kontrakt på kjøp av Jansnes, med den forutsetning av eiendommen var med. Ved en feil ble den utelatt fra salgsprospektet og styrevedtaket. Det anbefales nå at eiendommene betraktes som solgt sammen

Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF.