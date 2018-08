Sikret seg tusenlapp

nyheter

Altaposten utlyste før Arctic race of Norway en aldri så liten, uhøytidelig fotokonkurranse, med mål om å få inn bidrag fra løypa. En håndfull bidrag kom inn, forteller nyhetsredaktør Tom Skoglund:

– Man skal aldri klage på at man får inn for få bidrag til slike konkurranser, men vi hadde håpet på flere blinkskudd fra løypa. Samtidig vet vi jo at færre bidragsytere gir større sjanse til å vinne - så her må vi bare oppfordre folk til å sende inn når vi utlyser konkurranser, sier Skoglund.

Han forteller at juryen falt for bildet fra Sarves, der heiagjengen bestående av Aase-Kristin Abrahamsen, Gunnar Hammari og Anne Karin Dahl jublet fram syklistene - ved Hammaris humoristiske kunstverk «The Evolution of Bicycles».