Lyttet ikke til protestene fra Gakori-foreldrene

nyheter

Hovedutvalget for oppvekst og kultur lyttet ikke til protestene fra Gakori barnehage og gikk for nedlegging fra legges fra barnehageåret 2019/2020.

Under behandlingen i utvalget fremmet Venstres Eilert Isaksen-Warth et forslag om at Gakori barnehage og Gakori skole slås sammen til et oppvekstsenter, etter samme modell som Kaiskuru oppvekstsenter.

– Administrasjonen bes finne et annet alternativ for å ta ned antallet barnehageplasser i Alta, og komme tilbake med en løsning som også synliggjør hvordan en skal løse utfordringen med manglende plasser i øst, het det i forslaget fra Isaksen-Warth.

Forslaget falt imidlertid med 1 mot 8 stemmer, mens innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Dermed ligger det an til at politikerne vil kutte Gakori barnehage fra neste høst.

I samme møte ble det også vedtatt at Midtbakken barnehage omgjøres til samisk barnehage fra og med barnehageåret 2019/2020.