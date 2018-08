22 vil bli direktør i Vadsø

nyheter

Med sammenslåingen av NAV i Troms og Finnmark kommer nye topplederstillinger. Den ene utlyste topplederstillingen er som avdelingsdirektør for avdelingen for «Tjenester og kompetanse» som skal ledes fra Vadsø. Her har 22 personer søkt, skriver NAV i en pressemelding.

– Jeg er særdeles tilfreds med tilfanget av toppkandidater og positivt overrasket over det store utvalget av meget gode søkere. Kvaliteten i begge søkerbunkene er veldig bra, sier Grete Kristoffersen, påtroppende regiondirektør i NAV Troms og Finnmark.

Den andre topplederstillingen er i Tromsø som avdelingsdirektør for avdelingen «Organisasjon og samfunn». Her har 44 personer søkt.

– At nærmere 70 personer har søkt på de to topplederstillingene i Vadsø og Tromsø viser oss at vi oppfattes som en spennende arbeidsplass og at det er stort positivt engasjement for å bygge vår nye region fremover. Vi skal bli Nord-Norges mest attraktive arbeidsplass og legger ikke skjul på at vi er stolte av arbeidet så langt. Den nye regionen blir bedre for både brukere og ansatte, sier Kristoffersen.

NAV Troms og Finnmark blir en felles ny region fra nyttår, og hadde utlyst to nye topplederstillinger i Tromsø og Vadsø. Nærmere 70 kandidater søkte. Den nye NAV-regionen skal være operativ fra 1. januar neste år.

Prosessen med å slå sammen NAV Troms og Finnmark har resultert i et nytt organisasjonskart med tre hovedavdelinger.

Offentlig søkerliste avdelingsdirektør Tjeneste og kompetanse – NAV Troms og Finnmark