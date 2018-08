Vil ha rådgiverstilling for kommunikasjon

nyheter

Forslaget fra administrasjonen er å opprette en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver.

– Stillingen plasseres i Fellestjenesten ved rådmannskontoret, heter det i innstillingen til møtet i Administrasjonsutvalget.

Stillingen er kostnadsberegnet til 700.000 kroner, inkludert pensjon per år. Kostnaden innarbeides i rådmannens budsjettforslag for 2019, heter det i forslaget.

Alta kommune mangler i dag en egen avdeling for kommunikasjon. I dag er det Servicesenteret som tar seg av mange av de praktiske oppgavene

I saksfremlegget går det fram at kommunen aldri har levert et så bredt tjenestetilbud til befolkningen som i dag.

– Innbyggerne har endrede forventninger til kommunen som tjenesteleverandør og fremtiden må bygges i godt samspill mellom flere. Summen av dette stiller store krav til hvordan vi kommuniserer og hvordan vi oppfattes utad, og Alta kommune trenger å styrke sitt kommunikasjonsarbeid for å møte dette på best mulig vis. Kommunen må kommunisere med innbyggerne i stadig nye kanaler, noe som krever en bevisst og helhetlig satsing på kommunikasjonsområdet som vi mangler i dag, heter det.

Det er meningen at kommunikasjonsrådgiveren sammen med Rådmannens ledergruppe og politisk ledelse skal markedsføre Alta kommune på en god måte, og ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler i arbeidet.

– Vi må bli mer proaktive i kommunikasjonsarbeidet; være i forkant, ikke i etterkant, og sikre at all informasjon som gis er korrekt, gis til riktig tid og på riktig sted, heter det

Vedkommende som rekrutteres må ha erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid, være formidlingssterk og samhandlende, ha en god penn, og gjerne bakgrunn fra journalistikk, politikk og kommunikasjonsrådgivning. Vedkommende bør også ha blikk for digitale kanaler og god kunnskap om markedskommunikasjon.

Kjerneoppgaven til kommunikasjonsrådgiveren er å bidra til at kommunens omdømme er best mulig, og at vi når ut til innbyggerne med den informasjonen vi ønsker å nå ut med. Slikt markedsarbeid vil være helt sentralt, heter det.