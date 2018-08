nyheter

Mannen godtok ikke boten han fikk på 8.000 kroner for å ikke ha stoppet da kontrollpersonell fra Statens Vegvesen signaliserte kontrollen.

Hendelsen skal ha funnet sted 20. mars i år mens mannen kjørte et vogntog tilkoblet semitrailer.

Dermed skal saken opp for Alta tingrett i oktober. Her vil det bli lagt ned påstand om bot på 9600 kroner for brudd på vegtrafikkloven.