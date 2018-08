Optimismen tilbake

nyheter

Fram mot 2022 vil det bli behov for opptil 28.000 nye ansettelser i oljenæringen, ifølge IRIS. Samtidig peker oljeministeren på at det trengs nye prosjekter.

– Rapporten fra IRIS viser at det vil være et stort behov for nyansettelser i olje- og gassnæringen fremover. Dette er gode nyheter for dem som har valgt en realfaglig- eller teknologisk utdanning, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Ifølge studien fra forskningsinstituttet, som er utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, vil noen av jobbene erstatte arbeidsplassene som forsvant da oljekrisen var som verst. Samtidig vil 18.000 av nyansettelsene gjelde erstatning av dem som går av naturlig, som ved alderspensjon.

– Det har vært en krevende omstilling for næringen, med kraftig fall i sysselsettingen. Samtidig er det et gledelig at pilene nå har snudd. Vi kan aldri dele ut jobbgarantier, men analysen fra IRIS er et viktig signal, sier Schjøtt-Pedersen.

Bunnen er nådd

Fallet i oljeprisen som startet sommeren 2014, fikk store følger for bransjen. Januar 2016 var den helt nede i 30 dollar fatet, mens i dag selges nordsjøolje for omkring 75 dollar.

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over de forskjellige selskapenes investeringsplaner er bunnen nådd, og i år og neste år skal det investeres 321 milliarder kroner i næringen.

– Det kommer en ny investeringssyklus innenfor offshore. Vi har sett starten allerede, og når budsjettene settes for neste år vil det bli enda kraftigere. Hvor aggressivt budsjettene legges, avhenger litt av oljeprisen, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til Klassekampen.

Trenger nye funn

Professor Klaus Mohn i oljeøkonomi ved Universitetet i Stavanger bekrefter at det er grunn til optimisme.

– På kort og mellomlang sikt går det bedre i oljenæringen. Det er en del store utbygginger som trekker ressurser, og det er også beslutninger i vente som kommer til å skape aktivitet. Men dersom det ikke kommer nye funn, vil pilene peke nedover fra 2020.

Det samme sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), som er bekymret over manglende prosjekter utpå 2020-tallet.

– Min største bekymring er at når vi kommer utpå 2020-tallet, og Johan Castberg i Barentshavet er ferdig og fase 2 av Johan Sverdrup er på plass, så har vi ingen store, nye «stand alone» utbygginger, sier han til Finansavisen. (©NTB)