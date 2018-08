Bøndene og staten fortsetter samtalene om krisepakke

nyheter

Samtalene fortsetter tirsdag.

– Vi har hatt et greit møte med staten i ettermiddag. Vi er i en overordnet fase i diskusjonen, så vi har ikke tatt stilling til noen konkrete elementer i dag, sier leder Lars Petter Bartnes Norges Bondelag til NTB mandag kveld. Han sier det heller ikke var noen forventninger om å komme fram til noe konkret så tidlig i samtalene.

– Men det er framdrift, og vi er enige om å møtes igjen i løpet av tirsdag, sier bondelagslederen om samtalene om krisepakken til de tørkerammede bøndene. Bartnes sier bondeorganisasjonen er opptatt av å få en hurtig avklaring. Han håper på en konklusjon innen fredagen er omme, slik at fristen for å bli enige i løpet av august blir holdt.

– Per nå ser det ut til at det skal være mulig, sier han.

– Tidligst mulig utbetaling

Bondelaget og Småbrukarlaget krever en krisepakke som blant annet skal inneholde friske midler fra regjeringen for å hjelpe bønder som er rammet av den harde tørken i sommer.

– Vi framfører våre prioriterte elementer her. Det handler om å sikre tidligst mulig utbetaling av krisepakken og å sikre at de som er hardest rammet av tørkekrisen, får best økonomisk trygghet gjennom pakken, sier Bartnes. Han sier det også er viktig at forvaltningen gis kapasitet til å gjennomføre utbetalingen.

Regjeringen har i løpet av sommeren innført en rekke tiltak for å hjelpe bøndene, men har tidligere vært avventende til å komme med midler til en ekstraordinær krisepakke. Bartnes mener tonen fra regjeringen nå er en litt annen.

– Den siste tiden har vi fått ytterligere kunnskap om omfanget og konsekvensene av krisen, og jeg oppfatter at myndighetene ser alvoret i situasjonen, sier han.

Tidlig i forhandlingene

Statens forhandlingsleder er departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet. Han vil ikke gå i detalj om hvilke elementer i krisepakken som det forhandles om, men understreker at det foreløpig er tidlig i forhandlingene.

– På møtet vårt torsdag i forrige uke presenterte jeg en del elementer i en muntlig skisse til hva vi kan være villig til å gå med på. Jeg oppfattet at det i utgangspunktet ble godt mottatt, men vi fikk ingen konkret respons da, sier Forsell.

– Betyr det at dere har gått med på å forhandle med bøndene, og at regjeringen kan være villig til å komme med en krisepakke til bøndene?

– Vi har ikke avvist kravet om tilleggsforhandlinger, og det betyr at vi nå er i en forhandlingssituasjon, sier Forsell.

