– Viktig å være med noen som forstår

Sammen med Tove Lampe Barosen og Dorthe Holm, kaster Hermansen seg ut i det og inviterer til kafè på Vertshuset hver onsdag mellom klokken 11 og 14.

– Vi har savnet et møtested for oss med kreft. Et sted hvor man ikke trenger å forklare seg, et sted man kan få informasjon om praktiske ting knyttet til det å leve med kreft. Det vil være et sted å ta en kopp kaffe og spise vafler, hvor man samtidig kan slå av en prat med andre i lignende situasjoner. Det vil også bli aktiviteter både inne og ute etterhvert, sier Hermansen.

Uansett kreftdiagnose

Hun fikk selv kreft for halvannet år siden, og forteller at kafeen er forbeholdt alle som har kreft, uansett diagnose, alder og kjønn.

– Det er viktig å understreke at vi ønsker å nå alle som er rammet. Vi håper også at det kommer mannfolk. Vi mistenker at de kan skygge unna slike sammenkomster, men vi tror det ville være bra for mange menn å komme å snakke med andre, og ikke minst vil det være bra med litt mannehumor også på kafeen, sier Hermansen.

Hundre nye hvert år

Helena Hykkerud er kreftkoordinator i Alta kommune og bekrefter at det er mange hundre mennesker som lever med en kreftdiagnose i byen vår.

– Hvis jeg husker tallene rett er det omlag 50 nye tilfeller for kvinner per år, og 60 for menn. Så her er det mange som potensialt kan ha glede av et slikt møtested, sier Hykkerud, som berømmer initiativet.

– Det er kjempebra og derfor ønsker jeg også å være en støttespiller for Torunn og de andre damene.

Pengegave

Hykkerud har vært behjelpelig med å finne lokalene, som blir i andre etasje på Vertshuset i Bossekop. Hun har også en kjærkommen pengestøtte til det ferske møtestedet, som åpner allerede førstkommende onsdag.

– Jeg fikk en pengegave innsamlet av avgangselevene fra 1978 ved Alta ungdomsskole, da de hadde klassetreff for en tid siden. De mente at jeg helt sikkert ville finne et brta formål å bruke de til. Og det gjør jeg nå med kafeen til Torunn og dem, sier Helena.

Kafè Augusta

Kafeen har fått navnet Kafè Augusta.

– De som har levd en stund skjønner at vi spiller på det gamle navnet til utestedet Tante Augusta, som lå på vertshuset i gamle dager, sier Hermansen, som håper at folk tør å ta turen.

– Vi kommer ikke til å bare sitte og prate om kreft, men samtidig tror vi det er godt å kunne bare være med noen som vet hvordan du har det. Vi kommer til å ha det artig og det vil garantert bli masse humor og latter. Det å isolere seg og sitte hjemme med tankene sine, det tror jeg ingen har godt av, sier Torunn.