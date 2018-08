nyheter

Alta kulturskole og Alta bibliotek samarbeider om et skrivekurs for barn og unge. Det handler om skapende skriving, og kurset passer for barn og ungdom i alderen 10 til 18 år. Det er aller første gang kulturskolen og biblioteket arrangerer et slikt skrivekurs.

– Morsomt og lærerikt

Kursleder Solgunn Solli gleder seg til å møte kreative, skrivelystne ungdom.

– Dette er første gang et slikt kurs går av stabelen i Alta og vi er selvsagt spente på hvor mange som melder seg på. Jeg har selv tatt dette kurset og kan opplyse om at det er veldig morsomt, og veldig lærerikt, sier Solli.

Skrivekursets formål er å utvikle skriveglede og leselyst gjennom lek og undervisning, samt utvikle skrivekompetanse i å uttrykke egne følelser og meninger.

– Man trenger ingen forkunnskaper. Målet er at deltakerne skal få utvikle sin egen stemme og stil, sier Solli.

Deles i grupper

Aldersspennet er stort og Solli påpeker at deltakerne skal deles inn etter alder.

– De yngre skal ha sin gruppe og de eldre vise versa. Formålet er å ha det gøy mens man lærer masse spennende måter å skrive på, og gøy, det kan jeg love at dette blir, lover Solli som ber interesserte om å melde seg på via Alta kulturskole sin hjemmeside.

Vil inspirere

– Kurset varer i seks uker og hvis interessen er stor skal vi utvide med flere kurs i løpet av neste år, sier Solli.

Kurset skal foregå i Alta bibliotek sine lokaler og Solli påpeker at kurset vil inspirere til skrivelede og økt kreativitet.

– Hvis du liker du å skrive, dikte, eller å skape helt nye univers i tankene dine så er dette kurset for deg, bedyrer Solli.