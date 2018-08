Mange unge er redde i bil

nyheter

Til tross for at ungdom er overrepresentert i trafikkulykker unnlater likevel nesten 60 prosent å si ifra når de føler seg utrygg som passasjer med en sjåfør på deres egen alder. Det viser en fersk spørreundersøkelse som utført av Tryg Forsikring.

– Spesielt på kveldstid i helgene vet vi at mange unge sjåfører kjører aggressivt og uforsvarlig fort. De plukker ofte med seg jevnaldrende fra en fest eller tilstelning for å kjøre de hjem. Vi ser av undersøkelsen at mer enn to av tre føler seg redd eller utrygg i slike situasjoner, og at de fleste er jenter, sier Espen Opedal som er leder i Tryg Forsikring.

De siste fem årene har 693 personer omkommet i trafikken på norske veier, mens flere tusen har blitt skadd. Per 1. august er 58 mennesker omkommet i år og i undersøkelsen kommer det også frem at nær 60 prosent aldri har prøvd å si nei til å sitte på med en jevnaldrende sjåfør, selv om de følte seg utrygge.

– Her ser vi at gruppepress spiller en stor rolle i mange unges adferd når det gjelder å sitte på med jevnaldrende sjåfører. Til tross for at de følte seg utrygge svarer en av tre at de har latt seg overtale av gruppepress til å sette seg inn i bilen til en jevnaldrende sjåfør, sier Opedal.