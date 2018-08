– Ambisjonen er å få satt Kautokeino på reisemålskartet

nyheter

1.november 2017 ble Sápmi Næringshages kontor i Kautokeino etablert. Nå har næringshagen ansatt Antje Schlecht som skal være prosjektleder for reisemålsutviklingen i Kautokeino kommune, og legge til rette for bedriftsetableringer og videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter.

Vokse opp i Berlin

Antje vokste opp på en bondegård i en liten bygd med knapt 500 innbyggere i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, cirka 200 kilometer nord for Berlin. Hun var eldst i søskenflokken på tre. Som 16-åring tok hun yrkesutdanning i faget bankfunksjonær før hun fikk interesse for reiselivet og valgte å ta bachelorstudiet innen økonomi og administrasjon med fordypning innen reiselivs- og fritidsmanagement.

– Etter å ha jobbet tre sesonger hos Juhls Silvergallery ble jeg forelsket i Kautokeino og bestemte meg å flytte til Nord-Norge. Det ble noen år i Tromsø hvor jeg jobbet som cruise- og guidekoordinator med ansvar for planlegging og koordinering av guidede turer for både individuelle og grupper, Hurtigruten og alle cruiseskip som anløp Tromsø. Vinteren 2011 ble tilbudet utvidet med Nordlysturer for grupper som ble en stor suksess, sier Antje Schlecht, Sápmi næringshage som har sitt kontor på Rådhuset i Kautokeino kommune.

Utvidet språkrepertoar

Men etter to spennende år innen cruisebransjen og Nordlysturismen ble det en sceneveksel for Antje.

– Første stoppested var Hålogaland lagmannsrett og etter hvert NAV Kautokeino i et samfunnsnyttig prosjekt som skal forhindre frafall i videregående skole med navn «NAV-veileder i videregående skole». De siste tre årene som jeg har bodd fast i Kautokeino, har jeg fått bedre forståelse for den samiske kulturen og har utvidet språkrepertoaret med samisk, sier Antje.

– Flere bein å stå på

Hun ser fram til å utvikle Kautokeino som turistmål.

– Ambisjonen min som prosjektleder for reisemålsutviklingen er å få satt Kautokeino på reisemålskartet til turistene for godt, slik at vi får vist vår fine natur, den samiske kulturen og levesettet som urfolk i dag på en autentisk og opplevlesesrik måte. Utover det gleder jeg meg å bidra til næringsutvikling ikke bare i Kautokeino, men i Sápmi sammen med min dyktige kollegaer i Sápmi Nærinshage slik at innovasjonsnivået og entreprenørskap får et løft som skaper og bidrar til næringer som er bærekraftig og gir kommunene flere bein å stå på, sier den ferske medarbeideren ved Sápmi Næringshage i Kautokeino.