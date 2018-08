Ønsker større mobilitet over grensene

nyheter

Den 24. august ledet fylkestingsrepresentant Remi Strand rådsmøtet i Nordkalottsamarbeidet. Grensekrysninger og utfordringer på arbeidsmarkedet var noen av temaene på møtet. Samarbeidet samlet politikere fra fylkene i Nord-Norge, Norrbotten i Sverige og Lappland i Finland.

– Fylkene uttrykte bekymring når det gjaldt det store behovet for fagarbeidere på Nordkalotten, et behov som er økende. Dette kombinert med ei befolkning som minsker og eldes. Man må legge til rette for større mobilitet over grensene. Det er et stort behov for ordninger som gjør det enkelt for fagarbeidere å få godkjent sin utdanning fra et annet nordisk land, opplyser Strand i en pressemelding.

– Ønsker mobilitet

Han sier det i det hele tatt å krysse grensende i nord er utfordrende og at man bør ta opp til ny vurdering avtalene som regulerer samkvemmet over felles grenser.

– Det er mange som tror at det er blitt enkelt å krysse grensen mellom Norge, Sverige og Finland. Hvis man er turist – ja. Er man næringsdrivende eller arbeidstaker – nei. Blant annet byr skattesystemet på store utfordringer. Den norske trygdeavgiften blir ikke definert som skatt. En lønnstager fra Finland som jobber i Norge, må betale dobbelt opp, sier Strand som ønsker en ny avtale om grenser i nord.

– Som leder av nordkalottrådet kan jeg bare beklage denne negative utviklingen når det gjelder den viktige grensekryssende næringslivsmobiliteten her i nord, og uttrykke mitt sterke håp om velvilje til å snu denne prosessen. Det er behov for at man tar opp til ny vurdering avtalene som regulerer samkvemmet over vår felles grense, uttrykte Strand under møtet hvor han uttrykte glede over at nordkalottrådet nå tar tilbake sin politiske rolle i nord.

– Det er viktig at vi kommuniserer de muligheter og utfordringer vi har til beslutningsmyndigheter på nasjonalt nivå.