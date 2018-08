Slo alarm etter observasjon av båt som gikk i sirkel, en person savnet

nyheter

Nødetatene har rykket ut til Kviby, etter melding om at en person har falt i sjøen. Det fremgår av en twitter-melding sendt ut fra Finnmark politidistrikt rundt halv ett fredag formiddag.

Ved operasjonssentralen får Altaposten opplyst at meldingen gikk ut på at en person har falt i sjøen fra en båt.

– All kapasitet, alle nødetater, har rykket ut til stedet, opplyser operasjonsleder, før vedkommende er nødt til å legge på.

Ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge forteller vaktleder Ørjan Delbekk at de ble varslet klokka 12.18, og at det ble mobilisert både Sea King og redningsskøyte.

– Melding gikk på at det var observert en person som gikk i sirkel i området. Båten er sjekket ut, og den er tom. Det er fare for at vedkommende har ramlet over bord, forteller Delbekk til Altaposten.

– Har dere funnet noen?

– Nei.

Redningsskøytene RS Gjert Wilhelmsen og RS Vekteren befinner seg i skrivende stund i området mellom Årøya og Kviby, i søk etter savnede.

