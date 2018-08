Så mange ryper får du ta hver dag i år

nyheter

Finnmarkseiendommen (Fefo) har etter årets tellinger kommet til at dagskvotene for rype kan økes.

På sine nettsider skriver Fefo at dagskvoten blir fire ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen. I fjor var dagskvota to ryper, hvorav en lirype. Årets rypekvote gjelder uavhengig av om det er lirype eller fjellrype.

Fefo oppfordrer til å spare voksenfugl og til å ikke ta ut enkeltfugl:

– Bildet mange jegere vil oppleve er at det vil være enkelte store kull, og en del enkeltfugl og par. Det kan være store variasjoner i bestandsstørrelse også lokalt. Derfor oppfordrer vi - som tidligere - jegere om å bidra til aktiv viltforvaltning. Spar voksenfugl, la enkeltfugl få fly videre og rett avskytingen mot større kull, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen ifølge en pressemelding.

Tillater færre tilreisende jegere

– I år har vi lagt ut et begrenset kortsalg for tilreisende før takseringen har blitt gjennomført. Dette gjør at vi har god kontroll med jaktutøvelsen i hvert jaktfelt, og gjør at vi kan ha mer liberale dagskvoter, sier Asbjørnsen.

– Dette er også første gang vi innfører begrensninger på antall jegere som kommer reisende til Finnmark. Når det gjelder forhåndssalg av jaktkort, har vi begrenset dette for å senke jakttrykket. Vi vil den neste tiden vurdere om vi skal øke antallet tilgjengelig kort. Eventuelle kort vil i så fall bli gjort tilgjengelig 28. august, sier Christina Bjørkli i Fefo.

Det blir samtidig begrensninger på skogsfugl. Disse varierer fra område til område, fremgår det på nettstedet.