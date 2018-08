Mann måtte berges opp av havet, flys til sykehus: – Han er i live

nyheter

Nødetatene rykket ut til Kviby utenfor Alta fredag formiddag, etter melding om at en person hadde falt i sjøen. Det fremgikk av en twitter-melding sendt ut fra Finnmark politidistrikt rundt halv ett fredag formiddag.

– All kapasitet, alle nødetater, har rykket ut til stedet, opplyste operasjonsleder til Altaposten i 12.30-tiden, før vedkommende er nødt til å legge på.

Ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) forteller vaktleder Ørjan Delbekk at de ble varslet klokka 12.18, og at det ble mobilisert både Sea King og redningsskøyte.

– Melding gikk på at det var observert en båt som gikk i sirkel i området. Båten er sjekket ut, og den er tom. Det er fare for at vedkommende har ramlet over bord, fortalte Delbekk til Altaposten i 13.15-tiden.

Private deltok i søket

HRS opplyste på twitter at det ble søkt etter en mann.

Redningsskøytene RS Gjert Wilhelmsen og RS Vekteren var da i området mellom Årøya og Kviby, i søk etter savnede. Også en MOB-båt ble satt inn.

Klokken 0036: Savnet bærplukker på Vestvågøy funnet av Sea King Bodø etter kort søk. Alt vel! — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 21. august 2018

– Private båter deltar også i søket, opplyser operasjonsleder Gunnar Øvergaard ved Finnmark politidistrikt til Altaposten litt før 13.30 fredag.

Ifølge han har vedkommende ført en fritidsbåt.

– Vi er i fullt søk i området Årøya-Kviby-Leirbotn nå, sa Øvergaard.

Person funnet i sjøen

HRS bekrefter i 13.35-tiden overfor Altaposten at en person ble funnet i sjøen av Sea King ved 1320-tiden.

Det pågår for øyeblikket hjerte- og lungeredning, får Altaposten opplyst.

Hovedredningssentralen hadde da Altaposten tok kontakt ikke detaljer på alder på personen.

(Saken fortsetter under bildet)

14.10 opplyser operasjonsleder Øvergaard at selve redningsaksjonen anses å være avsluttet.

– Status på vedkommende er ukjent, jeg har rett og slett ingen informasjon her. Men han blir flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø med helikopter.

– Hvor ble han funnet?

– Jeg har ikke nøyaktig posisjon, han ble plukket opp fra havet av mannskapet på et Sea King-helikopter.

– Hva skjer videre for deres del?

– Det er en del etterarbeid, blant annet skal vi prøve å finne årsaken til hendelsen. Arbeidte med dette er allerede i gang. Videre skal vi få på plass mer informasjon rundt vedkommende som ble funnet i vannet, sier han.

– Er i live

Ved HRS kan redningsleder Frode Iversen gi en oppdatering på status:

– Vedkommende er i live og blir flydd til Tromsø.

– Kan dere si noe utover det?

– Jeg tør ikke gå i detalj, annet enn at jeg vet han må til UNN for å holdes i live. Vi håper dette skal gå bra, sier Iversen.

På twitter skriver HRS at de avslutter redningsaksjonen med en takk til de involverte for god innsats.

– Det er mye bra folk der ute, som gjør en veldig bra jobb når slikt skjer. De skal ha all mulig honnør for jobben de gjør, sier Iversen.