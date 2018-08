Lokale tøffinger klare for triatlon

nyheter

Lørdag 25 august klokken 12:00 går startskuddet for årets Nordlysbyen Offroad Triatlon.

– Dette er såkalt lavterskeltriatlon. Det er ingen eliteklasse og alle kan delta på like vilkår og målet er mer gjennomføring enn tid, fastslår Børge Lunga Pedersen i Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb, som går i gang med arrangementet for tredje gang. Det går under benevnelsen Noftri.

– Så langt har cirka 25 deltakere meldt seg på, derav åtte kvinner, opplyser Lunga Pedersen i en pressemelding.

Rammen er Altaelva, der alt skjer på østsiden av elva. Det venter 21 kilometer sykling, 11,7 kilometer løping og en 1500 meter lang svømmeetappe, som kanskje høres verre ut enn det vi kjenner fra vanlig triatlon

Svømmeetappen skjer nemlig nedstrøms i Altaelva med våtdrakt.

– Erfaringsvis svært lite krevende og det skiller lite mellom de som svømmer godt og de som bare flyter med strømmen, forteller Lunga Pedersen.

Svømmeetappen går fra oversiden av Jaro og ned til oversiden av Altabru.

Sykkeletappen langs østsiden av Altaelva ender opp ved brua i Sorrisniva, mest sannsynlig med hensiktsmessig trilling av sykkelen enkelte steder. Der skifter utøverne til løpesko og avslutter det hele hos Glød på Holmen.

Allsidighet og utholdenhet er viktig, fastslår Lunga Pedersen.

– Det å svømme utendørs oppleves annerledes enn å svømme i et basseng. Å springe etter å ha syklet er en opplevelse i seg selv, mener han.