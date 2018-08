Endelig er bautaen flyttet

nyheter

Tre år etter at Altaposten skrev om hvordan bautaen til Alta bru sto malplassert bak rekkverket på brua, er den nå flyttet.

Da lovte Statens vegvesen at de skulle se nærmere på plasseringen og flytte den, da ingen hadde klaget på plasseringen før Altaposten tok det opp.

Torsdag formiddag var Anlegg Nord i fulllt arbeid med flyttingen.

– Vi har gravd den løs, og lagd dette hullet. Nå skal bautaen ned, og skal den barduneres med fire steinblokker, mens vi støyper. Det blir nok veldig fint når det blir ferdig, forteller Tor Gunnar Thomassen og Odd Thomassen i Anlegg Nord, som fikk det ærefulle oppdraget å flytte bautaen.

– Når alt er på plass skal vi også male opp bokstavene igjen, forteller Odd Thomassen.

De er glade for at de har klart å frakte den ærverdige steinen uskadd over rekkverket, brua til grønne marker på Alta-sida.

Bautaen har inskripsjonene for byggingen av Alta bru i 1891, med oppbyggingen etter krigen under. Den har siden brua ble utvidet med gangvei på 1980-tallet, vært litt bortgjemt bak gelenderet. Få har kunnet ta den nærmere i øyesyn, da det rett og slett ikke er lagt opp til å ta noen pause der den sto.

Det var byggeleder Nina Johnskareng som tok tak i saken. Hun er selv fra området, og har kanskje sett titt og ofte på at bautaen sto bortgjemt bak gelenderet.

– Det er artig å se når brua ble laget. Bautaen er i god stand, men kom ikke til sin rett bak rekkverket. Vi flytter den nå inn til parken på den andre siden. Den parken er ikke så mye brukt, men bautaen vil bli veldig synlig, sier byggeleder Nina Johnskareng i Statens vegvesen.

Siden Anlegg Nord har driftskontrakt med Vegvesenet fra før av, kommer denne jobben inn under oppdraget de allerede gjør.

– Men det har jo kostet litt, og det kostet noen timer. Men ellers har det ikke vært så vanskelig å få til, sier Nina Johnskareng.

Hun opplyser at også de farlige hullene på gangveien på Altabrua ble asfaltert i fjor.

Da Altaposten skrev om bautaen i 2015, foreslo vi også en infotavle og en benk. Så blir det spennende å se om det blir noe slikt etter hvert. Kanskje flere vil bruke den lillle grønne parken ved Altabrua.